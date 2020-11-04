Подготовлен отчет об обстреле мирного населения Азербайджана со стороны ВС Армении

БАКУ /Trend/ - Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана подготовила отчет об обстреле армянскими ВС мирного азербайджанского населения во время Отечественной войны за Карабах, сообщает в среду Trend.

В отчете указывается, что атаки с армянской стороны на дома мирных азербайджанских жителей в основном были совершены ночью.

Армянская сторона в основном обстреливает населенные пункты Азербайджана, расположенные вдали от линии фронта, из ракетных комплексов R-17 "Эльбрус" («СКАД») и реактивных систем залпового огня 9K58 «СМЕРЧ» (BM-30).

Это вооружение запрещено применять по густонаселенным пунктам.

С полной версией отчета можно ознакомиться здесь:

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)