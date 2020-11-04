Подготовлен отчет об обстреле мирного населения Азербайджана со стороны ВС Армении
БАКУ /Trend/ - Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана подготовила отчет об обстреле армянскими ВС мирного азербайджанского населения во время Отечественной войны за Карабах, сообщает в среду Trend.
В отчете указывается, что атаки с армянской стороны на дома мирных азербайджанских жителей в основном были совершены ночью.
Армянская сторона в основном обстреливает населенные пункты Азербайджана, расположенные вдали от линии фронта, из ракетных комплексов R-17 "Эльбрус" («СКАД») и реактивных систем залпового огня 9K58 «СМЕРЧ» (BM-30).
Это вооружение запрещено применять по густонаселенным пунктам.
С полной версией отчета можно ознакомиться здесь:
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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