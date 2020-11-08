Уничтоженная военная техника ВС Армении - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - В течение дня 7 ноября и в ночь на 8 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В течение суток было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, 4 танка Т-72, 2 пушки Д-20 и несколько военных грузовиков с боеприпасами.

В настоящее время боевые действия продолжаются. Оперативная обстановка находится под контролем наших войск.