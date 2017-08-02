Президент Азербайджана Ильхам Алиев – мудрый политик с тонким чувством юмора - телеведущая канала "Россия 24"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев – мудрый политик с тонким чувством юмора. Об этом телеведущая канала "Россия 24" Эвелина Закамская сказала в интервью информационному порталу "Москва-Баку", в котором поделилась своими мыслями и чувствами по отношению к Азербайджану.

"Много общалась с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Смотрела на него, в первую очередь, как на лидера страны. Для меня человеческие и политические качества неразрывно связаны между собой. Увидела в нем уверенного в себе, мудрого политика - все это неотделимо от интеллигентного, умного человека с тонким чувством юмора.

Я слежу за жизнью Азербайджана, поскольку это моя родина. С большой теплотой и любовью отношусь к азербайджанскому народу: его истории, настоящему и будущему. Знаю, что сегодня Азербайджан переживает непростое экономическое время. Это связано с объективными макроэкономическими проблемами.

Искренне желаю, чтобы Азербайджан со всем этим успешно справился во главе с Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Одно из решений, которое будет этому способствовать, я полагаю, связано с более активным развитием сотрудничества с Россией. Мне бы очень хотелось, чтобы укрепление связей на постсоветском пространстве, активные интеграционные процессы привели к тому, чтобы наши страны быстрее вышли из экономического кризиса.

Последний раз я побывала в Азербайджане в 2015 году во время Европейских игр – необыкновенно яркого и памятного спортивного мероприятия.

Я внимательно также слежу за культурной жизнью страны. В Большом театре в статусе примы-балерины танцует замечательная Анна Антоничева, которая училась в Бакинском хореографическом училище. В этом учебном заведении были и остаются много замечательных преподавателей. Я уверена, что, если Азербайджан будет и дальше уделять достаточно сил, средств и внимания развитию театра, это пойдет на благо мировой культуры. Азербайджан может внести свой вклад в ее развитие. Я надеюсь, искренне желаю, чтобы все это имело продолжение в будущем.

Няня моих детей – азербайджанка. Мы обе выросли в Баку, совершенно не зная друг друга. В нашей семье она уже тринадцать лет: вырастила мою старшую дочь, сейчас занимается младшей. Мои дети знают некоторые азербайджанские слова. Я очень рада, что семья моего мужа приобщается к азербайджанской культуре и традициям.

Когда я в следующий раз собираюсь в Баку? Полагаю, это будет вопрос, связанный с работой. На канале "Россия 24" веду популярный проект «Мнение», беру интервью у руководителей стран. Встреча с родным Баку для меня всегда дорога и важна", - сказала Эвелина Закамская.