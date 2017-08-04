Делегация Азербайджана примет участие в инаугурации президента Ирана

4 августа 2017 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация парламентариев во главе со спикером Милли Меджлиса (парламента) Огтаем Асадовым пятого августа будет находиться с визитом в столице Ирана - Тегеране, говорится в сообщении азербайджанского парламента, распространенном в пятницу.

Во время визита спикер парламента Азербайджана и сопровождающие его лица примут участие в инаугурации президента Ирана Хасана Рухани.

Запланированы также встречи Огтая Асадова с главами участвующих в инаугурации делегаций.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи официально утвердил клирика-центриста Хасана Рухани на посту президента Ирана.

Инаугурация президента Рухани состоится пятого августа в здании парламента.

Рухани был переизбран президентом страны на выборах, состоявшихся в мае текущего года. В течение двух недель после присяги президент должен представить состав своего нового Кабинета парламенту для получения вотума доверия.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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