Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит важный вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вносит важный вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу на официальном приеме, устроенном в честь Президента Болгарии Румена Радева и его супруги Десиславы Радевой.

"Уважаемый господин Президент. Уважаемая госпожа Десислава Радева. Уважаемые гости, дамы и господа. Господин Президент, еще раз искренне приветствую Вас и возглавляемую Вами делегацию в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан.

Ваш визит в Азербайджан совпадает с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между нашими странами. Хотя наши дипломатические связи охватывают 25-летний период, отношения между народами имеют богатую историю. Эти отношения охватывают сферы культуры, искусства, науки и другие сферы. Еще в XIX веке стихотворения гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви были переведены и изданы на болгарском языке. В Азербайджане с любовью читают классиков болгарской литературы - Ивана Вазова, Христо Ботева, Эмилияна Станева и многих других. Наши связи, основанные на такой прекрасной традиции, развиваются по восходящей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что и сегодня развитие отношений между Азербайджаном и Болгарией в гуманитарной сфере вызывает удовлетворение.

"В Бакинском славянском университете преподается болгарский язык, история, культура, а с 2004 года функционирует центр болгарского языка и культуры. В 2013 году в Софийском университете был создан центр азербайджанского языка и культуры. В настоящее время в этом университете преподается предмет «Азербайджанский мультикультурализм». Восстановление при поддержке Фонда Гейдара Алиева музея-заповедника Трапезица в болгарском городе Велико-Тырново, являющегося на Балканах крупнейшим музейным комплексом под открытом небом, - есть отражение дружеских отношений между нашими странами", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение дальнейшему углублению и укреплению сотрудничества с Болгарией во всех сферах.

"Сегодня имеются хорошие перспективы для развития сотрудничества между нашими странами в различных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, туризме, информационно-коммуникационных технологиях, фармацевтике. Верю, что встречи, состоявшиеся в ходе Вашего визита и проведенный нами обмен мнениями, придадут импульс дальнейшему укреплению отношений между нашими странами, поднявшихся на уровень стратегического партнерства. Азербайджан уделяет особое внимание реализации транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, создающих большие возможности для расширения связей в области экономики, торговли и транспорта. Вместе с тем, Азербайджан инициатор и участник ряда крупномасштабных международных энергетических проектов. Один из таких проектов – Южный газовый коридор представляет важное значение, как для энергетической безопасности Европы, так и для сотрудничества с европейскими государствами в двустороннем и многостороннем форматах. Уверен, что данный проект, участником которого является и Болгария, реализуясь, также откроет широкие возможности для сотрудничества с другими странами Восточной Европы. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой предусматривается на днях, также соединит Европу с Азией и еще более сблизит страны", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в зарубежной политике Азербайджана связи с Европейским Союзом занимают важное место.

"После моего визита в Брюссель в начале этого года мы стали работать над новым соглашением о партнерстве. С января 2018 года Болгария будет председательствовать в Европейском Союзе. Уверен, что в период этого председательства наши связи еще более укрепятся. Азербайджан вносит важный вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе. Однако армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, являющийся самой болезненной проблемой региона, все еще остается нерешенным. В результате военной агрессии Армении были оккупированы 20 процентов территорий Азербайджана – наша историческая территория Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов, на этих территориях была осуществлена политика этнической чистки, более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Международные организации выразили свои позиции в связи с конфликтом. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Есть также соответствующие решения и резолюции ОБСЕ, НАТО, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и других международных организаций. Как подчеркнуто в Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Болгарией, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности, суверенитета и принципа неприкосновенности границ Азербайджана. Выражаю признательность Болгарии за столь справедливую позицию. Уважаемый господин Президент, еще раз сердечно приветствую Вас, желаю Вам здоровья, Вашей стране и Вашему народу – постоянного развития и прогресса", - сказал Президент Ильхам Алиев.