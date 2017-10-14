Поставки российского оружия в Армению негативно скажутся на разрешении карабахского конфликта

14 октября 2017 20:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На днях правительства Армении и России утвердили проект нового соглашения о предоставлении оборонного кредита. Сумма кредита составила 100 миллионов долларов.

В проекте соглашения говорится, что российская сторона предоставляет Еревану государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства.

Такое развитие событий не может не вызвать негодования, в особенности учитывая, что этим шагом Москва нарушает свои обязательства в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, целью которой является урегулирование Карабахского конфликта.

“Москва допускает, что военное преимущество Азербайджана может наращиваться гораздо более высокими темпами нежели способность Армении отражать это давление”, - сказал Trend политолог, научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев.

Он добавил, что касательно баланса сил, нельзя в точности вычислить военное преимущество той или иной стороны, так как в конечном итоге при возникновении нестабильной ситуации количество и качество военной техники не всегда являются приоритетом.

“Во время событий в апреле 2016 года, можно было сделать недвусмысленный вывод о том, что Москва допускает использование Азербайджаном военной техники, в том числе поставленной из России, с целью возврата районов вокруг Карабаха, которые с точки зрения международного права являются оккупированными”, - сказал Караваев.

Ранее министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что военные поставки по первому российскому кредиту на 200 миллионов долларов завершатся до конца 2017 года. Документ о кредите был подписан еще 25 июня 2015 года, но вступил в силу только с 10 февраля 2016 года.

Новый военный кредит выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых. Срок использования - с 2018 по 2022 годы.

Данная сделка, без всяких сомнений негативно скажется на процессе урегулирования Карабахского конфликта. Несмотря на это Азербайджан, будучи на стадии интенсивных двусторонних отношений с Россией, ожидает от Москвы более взвешенных решений на пути урегулирования конфликта с Арменией.

(Автор: Али Мустафаев.)

Azernews Newspaper
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