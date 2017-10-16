Азербайджан может потребовать международного расследования по вопросу предоставления Армении оружия - Натали Гуле

БАКУ /Trend/ - Предоставление Россией Армении оружия является нарушением доверия на Южном Кавказе. Об этом Trend сказала сенатор и вице-председатель комитета по иностранным делам Сената Франции Натали Гуле.

"Это также является нарушением позиции России в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ", - сказала она.

Французский сенатор подчеркнула, что регион нуждается в мире и безопасности.

"Нам не нужен новый фронт на Южном Кавказе. Нам нужно построить доверие. Нам не нужны внешние вмешательства", - добавила она.

Гуле отметила, что Азербайджан может потребовать международного расследования в ООН и ОБСЕ по вопросу предоставления Армении оружия.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Гюльгыз Мурадова)