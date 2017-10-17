В адрес Президента Азербайджана поступают поздравления по случаю Дня государственной независимости

БАКУ /Trend/ - Президент Палестины, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас во вторник направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня государственной независимости страны.

"От имени Государства и народа Палестины, от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня государственной независимости Азербайджана. По этому случаю желаю Вам, Вашей стране и Вашему народу счастья, благополучия и прогресса. Выражаем наше глубокое почтение прочным братским связям, объединяющим наши народы и страны. Высоко ценим Вашу братскую поддержку защите прав нашего народа, созданию независимого Палестинского государства. Мы бесконечно рады развитию этих связей и продолжению взаимного сотрудничества между нами во имя служения совместным целям, полезным для наших стран. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов. Прошу принять мои самые искренние поздравления", - говорится в поздравлении.

Хранитель двух благородных святынь, Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня государственной независимости страны.

"От имени народа и правительства Королевства Саудовская Аравия, от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня государственной независимости Вашей страны. Желаю Вам здоровья и счастья, народу и правительству братской Азербайджанской Республики - устойчивого развития и процветания", - говорится в послании.

Также главу государства поздравил временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Российской Федерации Владимир Васильев.

"Поздравляю Вас и дружественный азербайджанский народ с Днем государственной независимости Азербайджанской Республики. Этот праздник - символ единства общества, мира и стабильности, яркое свидетельство верности азербайджанского народа своим историческим традициям, сплоченности и воли, направленных на возрождение и укрепление своего государства. За короткий с точки зрения истории срок Азербайджанская Республика достигла значительных успехов в области развития экономики, социальной сферы, повышения благосостояния граждан, став фактором стабильности и мира на Северном Кавказе. Несомненно, эти позитивные результаты достигнуты благодаря проводимой Вами взвешенной и внутренней политике. Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, всему азербайджанскому народу успехов в созидательном труде, мира, благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Алексей Сергеев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ примите поздравления по случаю национального праздника – Дня государственной независимости. За годы независимости Азербайджанская Республика добилась значительных успехов в политическом, экономическом и социальном развитии, уверенно закрепила свои позиции на международной арене, значительно возросла ее роль в решении вопросов региональной и общемировой повестки дня. Желаю Вам, выдающемуся государственному и политическому деятелю, и в Вашем лице всему азербайджанскому народу счастья, мира, благополучия и процветания", - говорится в послании.

Депутат Государственной Думы России, руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня государственной независимости.

"Позвольте сердечно поздравить Вас и весь народ дружественного Азербайджана с днем независимости Республики. Этот праздник олицетворяет мужество и свободолюбие азербайджанского народа. Он подтверждает правильность пути развития страны, начатого выдающимся политиком современности Гейдаром Алиевым и продолжаемого под Вашим мудрым руководством. За годы независимости Азербайджан приобрел на мировой арене незыблемый авторитет страны, поступательно идущей курсом, который основан на принципах социальной справедливости и заботы о людях. Благодаря Вашему несомненному дипломатическому таланту Азербайджан блестяще воплощает стратегию многовекторной внешней политики. Глубоко убежден в дальнейшем укреплении добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном в интересах братских народов наших стран и от всей души желаю Вам лично и всем Вашим согражданам здоровья, счастья, достатка и благополучия", - говорится в поздравлении.

Также Президента Азербайджана поздравил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня государственной независимости Азербайджанской Республики. За годы суверенного развития Азербайджан достиг впечатляющих успехов во всех сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни. Уверенно идя по пути развития, прогресса, Азербайджанская Республика играет активную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня, что заслуженно снискало ей высокий авторитет и уважение в мировом сообществе. Убежден, что Ваша целеустремленная и многогранная деятельность будет и в дальнейшем служить процветанию Азербайджана и росту благосостояния его народа. Пользуясь столь приятным случаем, хотел бы выразить свою искреннюю признательность за наше плодотворное сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств и уверенность в том, что оно будет крепнуть и развиваться. Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а народу Азербайджана – мира и благополучия", - говорится в послании.

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета им.И.М.Сеченова, академик Российской академии наук, профессор Петр Глыбочко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От всей души поздравляю Вас со знаменательным праздником – Днем независимости Республики. Этот день – символ единства, мира и стабильности, свидетельство Вашей мудрости и верности азербайджанского народа своим традициям. Желаю Вам благополучия и процветания – достойных плодов укрепления государственности, развития науки, образования и здравоохранения. Счастья, здоровья и всех благ гражданам Азербайджанской Республики", - говорится в поздравлении.