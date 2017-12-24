Азербайджан поддерживает мир и безопасность на глобальном уровне - гендиректор ISESCO

24 декабря 2017 12:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занимает важное место среди стран региона, сказал Trend генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) Абдулазиз Осман аль-Тувейджри.

По его словам, Азербайджан с его мудрым руководством добился важных достижений в различных областях.

«Страна достигла такого уровня прогресса, процветания и стабильности, что это позволило ей стать одной из первых стран, приступивших к широкомасштабному процессу обновления, что способствовало процветанию и благополучию азербайджанского народа», - сказал гендиректор ISESCO.

Сегодня Азербайджан, двигаясь по своему пути политического, экономического и социального развития, является страной, добившейся впечатляющих результатов во всех областях, одновременно удовлетворяя потребности своего народа и достигая соответствующих стандартов всеобъемлющего устойчивого развития, отметил аль-Тувейджри.

По словам гендиректора ISESCO, Азербайджан представляет собой уникальную модель толерантности и гармонии различных слоев общества.

«Эта страна, чья гармония, сосуществование и принятие людей независимо от расы и религии широко известны во всем мире, стала символом единого, сплоченного и интерактивного общества», - сказал аль-Тувейджри.

Азербайджан, как отметил глава Исламской организации, активно поддерживает усилия международного сообщества по содействию миру и безопасности.

«Азербайджан, приверженный Уставу ООН, участвует в поддержке усилий международного сообщества по содействию безопасности во всем мире. Страна играет важную роль в исламском мире и за его пределами, в том числе в рамках Организации исламского сотрудничества с самого присоединения к ней после восстановления независимости. Также Азербайджан является важным партнером Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры со времени проведения шестой Исламской конференции, состоявшейся в Дакаре в декабре 1991 года, когда Азербайджан был принят в ISESCO», - сказал гендиректор организации.

(Автор: Гюльгиз Мурадова. Текст: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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