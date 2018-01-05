В Азербайджане успешно продолжалась борьба с коррупцией и взяточничеством – генпрокурор

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в Азербайджане успешно продолжалась борьба с коррупцией и взяточничеством.

Об этом генеральный прокурор Закир Гаралов сказал, выступая в пятницу на оперативном совещании, посвященном обсуждению работы, проведенной органами прокуратуры в 2017 году, и предстоящим задачам, сообщает пресс-служба ведомства.

За прошлый год Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры провело следствие по ряду резонансных преступлений, в том числе преступлений, связанных с умышленным убийством, разоблачило всех виновных лиц, провело упреждающие и профилактические меры по выявлению причин и условий, порождающих преступление.

На оперативном совещании были даны конкретные поручения по повышению уровня применения информационно-коммуникационных технологий в органах прокуратуры, полному функционированию информационных программ «Электронный документооборот» и «Электронное преступление», росту эффективности работы, проводимой в этой сфере.

Было отмечено, что в 2017 году были обеспечены последовательные и системные меры по повышению эффективности работы в сфере рассмотрения обращений граждан. Особо было подчеркнуто, что согласно поручению и рекомендациям главы государства Генпрокуратура провела приемы граждан в различных регионах страны с участием руководящих работников прокуратуры, осуществила всесторонние меры по решению на месте поднятых вопросов.

Затем выступили первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов, заместитель генпрокурора Намиг Аскеров и начальник Организационно-аналитического управления Генпрокуратуры Мугаддас Султанов.

Структурным организациям Генпрокуратуры были даны поручения по осуществлению необходимых мер по раскрытию умышленных убийств независимо от их давности, повышению интенсивности следственных и оперативно-розыскных работ по конкретным происшествиям, установлению виновных лиц с использованием всех возможностей в пределах полномочий.

От руководителей соответствующих структур Генпрокуратуры потребовано продолжить решительную борьбу с негативными проявлениями, выявленными в работе сотрудников, увеличить принципиальность в вопросах усиления служебной, исполнительской и трудовой дисциплины. Также были даны поручения по проведению обсуждений в управлениях и отделах Генпрокуратуры, подготовке к проведению заседания коллегии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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