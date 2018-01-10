Граждане стран-членов Движения неприсоединения получат гранты на обучение в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении грантов гражданам стран-членов Движения неприсоединения для обучения в вузах Азербайджана.

Согласно распоряжению, начиная с 2018 года учреждается программа образовательного гранта для обучения на подготовительных курсах в соответствии с языком обучения в вузах Азербайджана и на ступенях бакалавриата, магистратуры, докторантуры, на уровнях базового медицинского образования и резидентуры.

Число лиц вышеуказанной категории, для которых предусмотрены образовательные гранты, ежегодно будет увеличиваться на 20 человек и за пять лет будет доведено до 100.

Эти гранты охватывают оплачиваемые за счет государства расходы на учебу, визовые расходы, расходы на регистрацию, проживание в общежитии или съем квартиры, ежедневное питание, обеспечение учебной литературой, пользование транспортом (кроме услуг такси), коммунальные услуги, медицинскую помощь и посещение раз в год родной страны.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев утвердить правила предоставления образовательного гранта, в том числе его сумму.

Министерству иностранных дел совместно с министерством образования поручено ежегодно не позднее первого апреля устанавливать страны для программы образовательного гранта, учрежденного настоящим распоряжением, квоты по странам, критерии отбора кандидатов и на основе этого – список лиц, которые будут получать грант.

В распоряжении подчеркивается, что Азербайджан, выбравший в своей внешней политике направление неприсоединения ни к какому военному альянсу, с 2011 года является членом Движения неприсоединения.

Территориальная целостность Азербайджана была однозначно признана странами-членами организации, и справедливая позиция страны всегда поддерживается на международном уровне.

В 2019 году в Азербайджане пройдет 18-й саммит глав государств и правительств членов Движения неприсоединения, и Азербайджан будет председательствовать в следующие три года в этой авторитетной структуре, объединяющей 120 стран. Все это важные шаги, предпринимаемые Азербайджаном по укреплению сотрудничества с государствами-членами Движения.

Граждане из большинства стран-членов Движения неприсоединения в свое время успешно обучались в вузах Азербайджана и были признаны потом ведущими специалистами. Это повышает сегодня их интерес к обучению в Азербайджане.

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