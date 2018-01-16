Премьер-министр: Вопрос транспортировки в Болгарию азербайджанского газа по выгодным ценам найдет свое решение

БАКУ /Trend/ - Вопрос транспортировки в Болгарию азербайджанского газа по выгодным ценам найдет свое решение.

Об этом, в частности, в понедельник сказал находящийся с визитом в Баку премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для печати.

"Уважаемый господин Президент. Благодарю Вас за гостеприимство. Хочу выразить Вам признательность за работу, проделанную для комплекса Трапезица. Хочу передать Вам приветствия нашего Президента господина Радева. Надеюсь, что во второй половине этого года Вы посетите нашу страну с рабочим визитом, и мы сможем принять представительную делегацию под Вашим руководством.

Мне не хотелось бы повторять сказанное Вами. Однако я хотел бы отметить значение сказанного Вами для Болгарии. Газифицировано лишь 3 процента территории Болгарии. В то же время мы можем отметить, что в последние дни, особенно в зимний период, воздух загрязняется, при этом причина связана не с промышленным производством и автотранспортом, а с использованием дров и угля в качестве топлива в быту. Мы хотели бы, чтобы использовалось такое бытовое топливо, которое не наносило ущерба окружающей среде", - сказал Бойко Борисов.

Премьер-министр подчеркнул, что при поддержке SOCAR и благодаря поставкам азербайджанского газа газифицирована соседняя Грузия.

"Мы уже давно говорим о наличии двух вариантов для газификации Болгарии. Надеемся, что в июне в Греции начнется строительство интерконнектора, а в июле он заработает на границе с Турцией. Хотел бы отметить, что с благословления уважаемого Президента Ильхама Алиева между нашей компанией и SOCAR найдет решение вопрос о поставке по выгодным ценам 1 миллиарда кубометра азербайджанского газа. Если при поддержке уважаемого Президента Азербайджана мы добьемся газификации нашей страны, то мы сможем обеспечить возможность газоснабжения для социально незащищенной прослойки населения, которая больше не будет пользоваться дровами, углем. С участием министров энергетики и экономики обеих стран будет разработан план по количеству и срокам для осуществления данной работы, так как азербайджанская сторона предлагает самые выгодные цены газоснабжения. 1 миллиард кубометров газа обеспечат многие дома в Болгарии бытовым газом.

Что касается транспортных коридоров, помню, в ходе нашей давней первой встречи с Президентом Алиевым мы говорили о перспективах развития железнодорожного коридора между Азербайджаном и Турцией, которые саботировали многие страны. Это кратчайший транспортный коридор в Европу. Для его развития мы также готовим свои железнодорожные сети. Это означает сообщение и с Азербайджаном, и с Казахстаном, и с Китаем. Данный транспортный узел может выйти на наши железнодорожные станции, а оттуда - на все европейские страны. Работа, проделанная нами на основании «Берлинского процесса» по транспортным коридорам номер 8 и 10, позволит довести эти пути до Скопье. Хотел бы поздравить наших македонских друзей, ратифицировавших договор с Болгарией. Это очень важный договор. Надеемся, что впоследствии его смогут подписать все страны", - сказал премьер-министр.

Бойко Борисов добавил, что данный транспортный коридор является веткой железнодорожной линии, выходящей на Албанию.

"Хорошие возможности открывает автомобильная дорога. На разветвляющейся в Салониках автодороге имеются два моста – Вруси и Ведено-Софибургас. Две трети автодороги София-Салоники уже функционируют, в следующем году она полностью будет введена в строй. В обе стороны можно будет перевозить большой объем грузов. Разрешите поздравить Вас с устранением препятствий строительству этой железной дороги. Прекрасно, что дорога уже функционирует", - сказал премьер-министр.

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