Азербайджан принял участие в обсуждениях НАТО по региональной безопасности (ФОТО)

16 января 2018 22:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба ВС генерал-полковник Неджмеддин Садыков во вторник принял участие во встречах Военного комитета Североатлантического альянса в форматах «Решительная поддержка» и «Проецирование стабильности», которые состоялись на уровне начальников генеральных штабов в штаб-квартире НАТО. Об этом во вторник сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

В ходе встречи, проведенной в формате «Решительная поддержка», начальники генеральных штабов обсудили тему безопасности в Афганистане, продолжение миссии НАТО и изменения в оперативной обстановке, в том числе ситуацию в регионе юго-восточной Азии.

На встрече, прошедшей в формате «Проецирование стабильности», были обсуждены вопросы, касающиеся вклада альянса в безопасность и стабильность в южном соседстве Европы, а также вопросы, связанные с сотрудничеством между НАТО, Европейским союзом, гарантами региональной безопасности и национальными усилиями в этом направлении.

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