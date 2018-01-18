Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев (версия 2)

18 января 2018 19:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о подготовке и реализации плана мероприятий, посвященного столетию геноцида азербайджанцев 1918 года.

Армянские националисты на разных этапах истории проводили этнические чистки, депортацию и геноцид против наших соотечественников, чтобы реализовать мифическую идею «Великой Армении». Одной из самых страшных трагедий, с которой столкнулся азербайджанский народ, является массовая резня, совершенная 100 лет назад - в марте-апреле 1918 года вооруженными отрядами дашнаков и большевиков, действующих под мандатом Бакинского Совета. В течение этих дней десятки тысяч мирных жителей города Баку, а также других городов и уездов, входящих в состав Бакинской губернии, были убиты за этническую и религиозную принадлежность, были разрушены поселения, памятники культуры, мечети и кладбища.

За последние 20 лет было собрано большое количество новых фактов и документов, в Губе было обнаружено массовое захоронение. Исторические факты доказывают, что география кровавых акций, осуществленных армянскими националистами в марте-апреле 1918 года и в более поздние периоды, более обширна, а число жертв трагедии намного выше.

Администрации Президента Азербайджана поручается обеспечить подготовку и осуществление плана мероприятий в связи со столетием геноцида азербайджанцев.

Согласно распоряжению, парламенту Азербайджана рекомендуется провести специальное заседание в связи со столетием геноцида.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

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