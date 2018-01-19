Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Узбекистана

БАКУ / Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

«Крайне потрясен известием о трагической гибели Ваших соотечественников в результате пожара в пассажирском автобусе в Актюбинской области Казахстана. В связи с произошедшим от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Узбекистана. Аллах рехмет элесин!» - говорится в соболезновании главы государства.

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