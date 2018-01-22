Микеле Николетти возглавил ПАСЕ

22 января 2018 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на зимней сессии в Страсбурге выбрала нового председателя организации.

Им стал член итальянской делегации Микеле Николетти.

Он сменит на этом посту Стеллу Кириакидес, которая возглавила организацию в октябре прошлого года.

Отметим, что сегодня в Страсбурге стартовала зимняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 26 января. На сессии ПАСЕ от Азербайджана принимает участие делегация во главе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым.

В повестку сессии включены вопросы, касающиеся отчета Мониторингового комитета по Боснии и Герцеговине, Эстонии, Греции, Венгрии и Ирландии, защиты региональных языков и языков национальных меньшинств и др.

Также для обсуждения на зимней сессии поступили три обращения, два из которых связаны с палестино-израильским мирным процессом и ролью Совета Европы в этом процессе, третий - с антисемитизмом, исламофобией в Европе.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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