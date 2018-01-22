Президент Азербайджана встретился с главой компании «ЛУКОЙЛ» (ФОТО)

22 января 2018 21:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Давосе встретился с президентом российской компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым.

В ходе встречи была обсуждена успешная деятельность компании «ЛУКОЙЛ» в Азербайджане.

Было отмечено, что компания вкладывает инвестиции в нашу страну на протяжении более чем 20 лет, подчеркнуто успешное развитие связей между «ЛУКОЙЛ» и SOCAR и состоялся обмен мнениями по направлениям будущего сотрудничества.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Турцию на Давосском форуме представит министр экономики
Бизнес 15:09
Президент Ильхам Алиев удостоил Ахада Алиева индивидуальной пенсии
Политика 18 декабря 2017 17:36
Главный исполнительный директор BP Роберт Дадли награжден орденом "Достлуг" (ФОТО)
Экономика 14 сентября 2017 15:28
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Комитета начальников штабов ВС США
Политика 16 февраля 2017 10:57
Президент Азербайджана принял председателя правления Инициативы прозрачности добывающих отраслей
Политика 1 февраля 2017 10:30
В Давосе Байден планирует встречи с представителями нескольких стран
США 16 января 2017 23:23
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с командующим по транспорту США
Политика 16 декабря 2016 15:26
Президент Ильхам Алиев: В банковском секторе должны быть проведены очень серьезные реформы
Экономика 7 октября 2016 22:17
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Дмитрия Медведева с победой партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму
Политика 19 сентября 2016 14:07
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в будущем значительно расширит возможности экспорта газа
Политика 30 августа 2016 11:10
Президент Ильхам Алиев поздравил афганского коллегу
Политика 18 августа 2016 19:18
Выделены средства на восстановление моста, соединяющего Шамкирский и Товузский районы
Политика 18 августа 2016 18:35
Выделены средства на восстановление моста через реку Киш в Шекинском районе
Политика 17 августа 2016 19:01
Выделены средства на строительство автодороги Локбатан-Гобу
Политика 30 июля 2016 18:21
Президент Ильхам Алиев принял участие в торжественном обеде в рамках Саммита НАТО
Политика 9 июля 2016 01:20
Президент Ильхам Алиев: В основе всех успехов лежит единство граждан Азербайджана
Политика 17 июня 2016 21:52
Президент Азербайджана принял участие в открытии нового административного здания SOCAR (ФОТО)
Политика 30 мая 2016 11:19
Президент Азербайджана: Сегодня наш пример изучается и получает поддержку в мире
Общество 28 мая 2016 03:20