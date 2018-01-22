Президент Азербайджана встретился с главой компании «ЛУКОЙЛ» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Давосе встретился с президентом российской компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым.

В ходе встречи была обсуждена успешная деятельность компании «ЛУКОЙЛ» в Азербайджане.

Было отмечено, что компания вкладывает инвестиции в нашу страну на протяжении более чем 20 лет, подчеркнуто успешное развитие связей между «ЛУКОЙЛ» и SOCAR и состоялся обмен мнениями по направлениям будущего сотрудничества.

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