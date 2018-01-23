Глава МИД Дании поддержал деятельность МГ ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен призвал Совет Европы к выполнению обязательств, связанных с мирным урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом Самуэльсен сказал во вторник на зимней сессии ПАСЕ, отвечая на вопросы азербайджанских депутатов Рафаэля Гусенова и Ганиры Паашевой.

Министр также отметил, что Дания, как действующий председатель Комитета министров Совета Европы, поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта.

"Посредничество в урегулировании нагорно-карабахского конфликта является обязанностью Минской группы ОБСЕ и неоднократно подчеркивалось Комитетом министров Совета Европы. СЕ необходимо выполнить обязательства для мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Путем стимулирования мер доверия СЕ сможет поспособствовать согласованию мирного договора", - скаказал Самуэльсен.

Отметим, что делегация во главе с председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Самедом Сеидовым находилась в Страсбурге для участия в зимней сессии ПАСЕ. В составе делегации - председатель парламентского комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Сабир Гаджиев, Эльшад Гасанов, Вюсал Гусейнов, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде, Ровшан Рзаев.

(Автор: Нигяр Гулиева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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