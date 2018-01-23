Президент Ильхам Алиев встретился с главой Банка ВТБ (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился в Давосе с президентом-председателем Банка ВТБ Андреем Костиным.

Андрей Костин, подчеркнув, что намерены развивать деятельность в Азербайджане, сказал, что они проявляют интерес к увеличению объема капитала банка.

Президент Банка ВТБ рассказал о важности изучения взаимных инвестиционных возможностей и подчеркнул, что успешно сотрудничают с Государственным нефтяным фондом Азербайджана. Он выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, оказываемую в этой работе.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение расширением сотрудничества с Банком ВТБ, подчеркнул, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана является одним из активных акционеров Банка ВТБ.

Глава государства сказал, что азербайджанская сторона заинтересована в расширении сотрудничества с Банком ВТБ, и выразил уверенность в том, что это сотрудничество внесет вклад в расширение деятельности частного сектора в стране.

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