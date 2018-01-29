Самед Сеидов об итогах участия азербайджанской делегации в сессии ПАСЕ

29 января 2018 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с точки зрения внешней политики Азербайджана прошла плодотворно.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

Напомнив, что на этой сессии в ПАСЕ были проведены выборы, Сеидов отметил, что Азербайджану и в этот раз было оказано доверие и члены азербайджанской делегации были избраны на важные посты в ПАСЕ. «Это также показатель роста международного авторитета Азербайджана», - сказал парламентарий.

Глава делегации сказал, что члены азербайджанской делегации приняли активное участие в сессии, в том числе плодотворно прошли обсуждения членов делегации Севиндж Фаталиева и Вюсала Гусейнова на темы «Защита детей, пострадавших во время вооруженных конфликтов». «Совершенствование международных правил против смертной казни и торговли принадлежностями, используемыми во время пыток».

Сеидов также подчеркнул, что положительным для страны стал новый состав подкомитета ПАСЕ по конфликтам. Переформирование подкомитета будет способствовать проведению в ПАСЕ более широких обсуждений по нагорно-карабахскому конфликту, что также очень положительно для Азербайджана.

Коснувшись выступления в ПАСЕ президента Армении Сержа Саргсяна, Самед Сеидов подчеркнул, что он вновь пытался обмануть мировую общественность.

«Саргсян вновь показал свое лицо и, озвучивая лживую информацию, попытался обмануть мировое сообщество, но получил необходимый ответ от меня. Я напомнил ему Ходжалинский геноцид, довел до его внимания, что Армения не выполняет резолюции международных организаций, и, конечно, Серж Саргсян не смог ответить на эти вопросы», - сказал Сеидов.

По его словам, азербайджанская делегация также поддержала антитеррористическую операцию Турции «Оливковая ветвь» в Сирии. «В целом эту сессию можно считать плодотворной для нашей страны», - сказал Сеидов.

Отметим, что 22-26 января в Страсбурге прошла зимняя сессия ПАСЕ, на которой были избраны вице-президент ПАСЕ, а Севиндж Фаталиева была избрана председателем подкомитета по Европейской социальной хартии комитета структуры по социальным вопросам, здоровью и устойчивому развитию

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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