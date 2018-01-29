Президент Ильхам Алиев: Реалии последних 14 лет показывают, что все данные обещания полностью выполнены (версия 2)

29 января 2018 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реалии последних 14 лет показывают, что все данные в преддверии президентских выборов обещания полностью выполнены.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник во вступительной речи на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы.

«В преддверии президентских выборов в 2003 году я заявил о том, что если азербайджанский народ окажет мне доверие, то в первую очередь я буду заниматься проблемами регионов Азербайджана. Я обещал, что в азербайджанских регионах будет идти стремительное социально-экономическое развитие. Реалии последних 14 лет показывают, что все данные обещания полностью выполнены», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что за последние 14 лет Азербайджан прошел большой и славный путь.

«Наша страна достигла больших успехов во всех сферах. Вырос международный авторитет Азербайджана, проводимые в стране политические и экономические реформы высоко оцениваются мировым сообществом. Азербайджан на передовых местах во всех рейтингах престижных международных структур. В стране обеспечивается безопасность, стабильность. Источником стабильности являются воля азербайджанского народа, единство народа и власти», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что там, где нет стабильности, инвестиции не вкладываются, развития не бывает и ситуация развивается в негативную сторону.

«Это реальность, и это доказывают результаты недавней истории, критическая ситуация, переживаемая в нашем регионе. А Азербайджан в условиях безопасности, спокойствия, стабильности идет своим путем. Сегодня по параметрам развития и гражданской солидарности Азербайджан одна из образцовых стран в мире», - подчеркнул Президент Азербайджана.

В стране, сказал глава государства, были проведены коренные экономические реформы.

«В регионах были реализованы инфраструктурные проекты. Инфраструктурные проекты стали большим толчком для общего развития нашей страны, а также наши гигантские транснациональные инфраструктурные проекты изменили энергетическую и транспортную карту Евразии», - подчеркнул глава государства.

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