Выступление главы МИД Армении является лицемерием и фальшивыми эмоциями – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Лица, вникающие в глубокую сущность вопросов, знают, что слова министра иностранных дел Армении абсолютно далеки от реальности. Об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам Гаджиева, выступление главы МИД Армении является ничем иным, как лицемерием и фальшивыми эмоциями.

«Мы не видим необходимости комментировать дублирующие друг друга заявления министра иностранных дел Армении», - добавил Гаджиев.

Как отметил представитель МИД Азербайджана, сложно понять, кого пытается обмануть глава МИД Армении – международную общественность или армянский народ. «Увеличение числа полевых помощников личного представителя действующего председателя ОБСЕ является вспомогательным средством, зависящим от субстантивных и логических переговоров», - сказал Гаджиев.

Хикмет Гаджиев добавил, что, наблюдая подобные выступления, несложно понять, почему Армения находится в условиях политико-экономического и демографического кризиса. «Армянский народ должен видеть, кто находится в руководстве страны и сделать из этого выводы», - отметил представитель МИД Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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