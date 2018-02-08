Ильхам Алиев еще раз доказал, что является самым реальным кандидатом в президенты - депутат

БАКУ /Trend/ - Выступление Президента Ильхама Алиева на VI съезде партии "Ени Азербайджан" еще раз доказало, что Ильхам Алиев является самым реальным кандидатом в президенты Азербайджана.

Об этом в четверг Trend заявил депутат Айдын Гусейнов.

По его словам, деятельность Ильхама Алиева в период президентства была направлена исключительно на защиту интересов азербайджанского народа.

"Затронутые вопросы и озвученные Президентом Ильхамом Алиевым факты во время выступления на съезде еще раз подтвердили это. Глава государства вначале рассказал о роли партии "Ени Азербайджан" в формировании современного Азербайджана. Позднее Президент Ильхам Алиев рассказал о факторах развития страны и успехах реализованных проектов. Главным вопросом, затронутым Президентом на съезде, были шаги, предпринятые для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул недвусмысленную позицию азербайджанского государства в этом вопросе и сказал, что территориальная целостность Азербайджана не будет предметом переговоров по урегулированию этого конфликта. Глава государства заявил, что земли, на которых армяне построили государство, также являются землями Азербайджана", - сказал депутат.

Гусейнов отметил, что победа Президента Ильхама Алиева на этих выборах не вызывает сомнений.

"Ситуация в Азербайджане в период руководства Президента Ильхама Алиева перед глазами. В стране царит стабильность, наблюдается активность в общественно-политической жизни и социальное благосостояние людей нормальное", - сказал Гусейнов.

Отметим, что в четверг в Баку в Центре Гейдара Алиева прошел VI съезд партии "Ени Азербайджан" (ПЕА). На съезде было принято решение о выдвижении кандидатуры председателя партии Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые пройдут 11 апреля. Решение было единогласно принято.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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