Азербайджанский народ всецело доверяет Ильхаму Алиеву - депутат

11 февраля 2018 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ крайне положительно воспринял принятое на съезде Партии «Ени Азербайджан» решение о выдвижении кандидатуры действующего главы государства Ильхама Алиева на президентских выборах, которые состоятся 11 апреля.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Алиев.

По его словам, всей своей деятельностью Президент Ильхам Алиев всецело заслужил доверие народа для того, чтобы вновь быть избранным на пост главы государства.

"В то же время население страны одобряет внешнюю политику Президента, осуществляемую им деятельность по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. История показывает, что у страны-агрессора нет будущего, если она не откажется от проводимой ею политики. Сегодня Армения оказалась в полном тупике, в этой стране у власти находится потерпевший фиаско политический режим, который можно охарактеризовать как преступный и террористический. Поэтому Азербайджан освободит свои земли и полностью восстановит свою территориальную целостность", - сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан обладает способной обеспечить безопасность страны мощной армией, создателем которой является успешно продолжающий политику Великого лидера Гейдара Алиева Президент Ильхам Алиев.

Он выразил уверенность в том, что азербайджанский народ и впредь будет со всей решимостью поддерживать эту политику.

«Уверен, что азербайджанский народ даст жесткий отпор внешним врагам, поддержав на предстоящих выборах кандидатуру Ильхама Алиева, так же как он поддержал инициативу, вынесенную Президентом на референдум», - сказал Бахтияр Алиев.

Отметим, что 8 февраля прошел VI съезд правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА). На съезде единогласно было принято решение о выдвижении кандидатуры председателя партии, Президента Азербайджана Ильхама Алиева на президентских выборах, которые пройдут 11 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Абдулрахман Юсубов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев поздравил иранского коллегу
Политика 10 февраля 18:13
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Святого Престола (ФОТО)
Политика 10 февраля 11:37
В Азербайджане утверждена Госпрограмма развития рисоводства
Политика 9 февраля 19:27
На строительство Гобустанской районной центральной больницы в Азербайджане выделены средства
Политика 9 февраля 18:46
В Азербайджане создается Институт теологии
Политика 9 февраля 18:35
В Азербайджане повышена страховая часть трудовой пенсии
Политика 9 февраля 18:25
Президент Ильхам Алиев наградил Ильгара Аббасова орденом «За службу Отечеству»
Политика 9 февраля 17:20
В ЦИК представлены документы для регистрации кандидата в президенты от правящей партии Азербайджана
Политика 9 февраля 16:16
Президенту Ильхаму Алиеву представлен оригинал Кубка чемпионата мира по футболу (ФОТО)
Политика 9 февраля 15:27
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан успешно выполняет в определенной степени примиренческую, координационную миссию в мусульманском мире
Политика 8 февраля 21:16
Президент Ильхам Алиев: В Европе растут сепаратистские настроения, а Азербайджан столкнулся с агрессивным сепаратизмом
Политика 8 февраля 20:22
Вышла в свет 53-я книга многотомника "Ильхам Алиев. Развитие – наша цель"
Политика 8 февраля 18:39
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане не было и не будет никакого противостояния на национальной или религиозной почве
Политика 8 февраля 18:20
Президент Азербайджана: Если бы не была создана ПЕА, то неизвестно, в каком направлении развивалась бы страна
Политика 8 февраля 18:16
Президент Ильхам Алиев: Не имеющий выхода к открытым морям Азербайджан станет одним из транспортных центров Евразии
Бизнес 8 февраля 17:59
Президент Ильхам Алиев: Правящая партия «Ени Азербайджан» одержала победу на всех выборах и эти 25 лет - летопись побед
Политика 8 февраля 16:37
Президент Ильхам Алиев: Все госструктуры должны работать так, будто в Азербайджане нет нефтяного фактора
Бизнес 8 февраля 16:01
Президент Азербайджана: Благодаря нашим усилиям Армения стала политическим, экономическим, энергетическим, транспортным тупиком
Политика 8 февраля 15:56