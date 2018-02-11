Азербайджанский народ всецело доверяет Ильхаму Алиеву - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ крайне положительно воспринял принятое на съезде Партии «Ени Азербайджан» решение о выдвижении кандидатуры действующего главы государства Ильхама Алиева на президентских выборах, которые состоятся 11 апреля.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Алиев.

По его словам, всей своей деятельностью Президент Ильхам Алиев всецело заслужил доверие народа для того, чтобы вновь быть избранным на пост главы государства.

"В то же время население страны одобряет внешнюю политику Президента, осуществляемую им деятельность по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. История показывает, что у страны-агрессора нет будущего, если она не откажется от проводимой ею политики. Сегодня Армения оказалась в полном тупике, в этой стране у власти находится потерпевший фиаско политический режим, который можно охарактеризовать как преступный и террористический. Поэтому Азербайджан освободит свои земли и полностью восстановит свою территориальную целостность", - сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан обладает способной обеспечить безопасность страны мощной армией, создателем которой является успешно продолжающий политику Великого лидера Гейдара Алиева Президент Ильхам Алиев.

Он выразил уверенность в том, что азербайджанский народ и впредь будет со всей решимостью поддерживать эту политику.

«Уверен, что азербайджанский народ даст жесткий отпор внешним врагам, поддержав на предстоящих выборах кандидатуру Ильхама Алиева, так же как он поддержал инициативу, вынесенную Президентом на референдум», - сказал Бахтияр Алиев.

Отметим, что 8 февраля прошел VI съезд правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА). На съезде единогласно было принято решение о выдвижении кандидатуры председателя партии, Президента Азербайджана Ильхама Алиева на президентских выборах, которые пройдут 11 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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