Расширились полномочия Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами

15 февраля 2018 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в "Положение о Государственном комитете Азербайджана по работе с религиозными структурами".

Согласно указу, Госкомитет дает разрешение на отправку в религиозные учебные заведения граждан с целью получения религиозного образования, разрешение на обмен студентов и учителей религиозных учебных заведений, а также религиозных деятелей и специалистов.

На основе обращения Управления мусульман Кавказа Госкомитет дает разрешение на проведение гражданами Азербайджана, получивших религиозное образование за границей, религиозных обрядов и церемоний.

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