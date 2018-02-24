МИД Украины о создании трехстороннего формата сотрудничества с Азербайджаном и Турцией (Эксклюзив) (версия 2)

24 февраля 2018 12:46 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Трехсторонний формат сотрудничества Украина-Азербайджан-Турция будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между странами, сказали в субботу Trend в министерстве иностранных дел Украины.

Как отметили в МИД, Украина имеет традиционные дружественные отношения с Азербайджаном и Турцией, и обе страны являются стратегическими партнерами Украины.

«Трехсторонний формат сотрудничества Украина-Азербайджан-Турция будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между странами и станет платформой, которая позволит разработать взаимовыгодные проекты, аналогичные тем, которые успешно реализуются Азербайджаном и Турцией в других трехсторонних форматах сотрудничества», - сказали в МИД Украины.

Отметим, что ранее посол Азербайджана в Украине Азер Худиев сказал, что шестого марта в Баку состоятся первые политические консультации относительно создания формата Азербайджан-Турция-Украина.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Украиной по итогам 2017 года составил примерно 810 миллионов долларов, из которых почти 460 миллионов долларов пришлись на импорт украинской продукции.

А товарооборот с Турцией за отчетный период составил 2,64 миллиарда долларов, из которых на экспорт азербайджанской продукции в эту страну пришлось почти 1,4 миллиарда долларов. Турция является вторым крупнейшим торговым партнером страны. Турция и Азербайджан в настоящее время ведут переговоры по Соглашению о преференциальной торговле, после подписания которого товарооборот между странами еще более увеличится.

Азербайджанские инвестиции в экономику Турции превышают 10 миллиардов долларов. Обратные инвестиции из Турции в Азербайджан составили 11,7 миллиарда долларов. Всего в Азербайджане работают свыше трех тысяч компаний с турецким капиталом, а в Турции - почти две тысячи компаний с азербайджанским капиталом.

Азербайджан свои стратегические проекты реализует именно совместно с Турцией, среди таких проектов можно отметить Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, “Южный газовый коридор”, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтеперерабатывающий завод STAR, нефтехимический комплекс Petkim и другие.

Прямые инвестиции Украины в Азербайджан составили 25 миллионов долларов. На сегодняшний день в Азербайджане действуют порядка 120 компаний с украинским капиталом. В свою очередь, инвестиции Азербайджана в Украину превышают 200 миллионов долларов. В частности, на украинском рынке активно действует азербайджанская госкомпания SOCAR, чья сеть в стране насчитывает 60 заправочных станций. Также стоит отметить отношения между двумя странами в сфере грузоперевозок. Азербайджан уже превратился в транзитную страну, и Украина также пользуется транзитным потенциалом Азербайджана посредством Транскаспийского международного транспортного маршрута.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфенова)

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