Президент Ильхам Алиев поздравил болгарского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Болгарии Румену Радеву.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Болгарии. Верю, что традиционные дружественные отношения между Азербайджаном и Болгарией и наше сотрудничество, представляющее взаимный интерес, и впредь будут последовательно развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов. В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Болгарии - постоянного мира и благоденствия", - говорится в послании главы государства.

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