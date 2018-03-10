Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство мастерской по производству ковров в Баку

10 марта 2018 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по строительству, снабжению и созданию инфраструктуры мастерской по производству ковров в Сабунчинском районе Баку.

Согласно распоряжению главы государства ОАО "Азерхалча" выделено два миллиона манатов.

Кабинету министров страны поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения, а министерству финансов - обеспечить финансирование средств, указанных в распоряжении.

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