Глава МИД Ирана посетит Азербайджан

Делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом совершит визит в Азербайджан и Казахстан, сообщил пресс-секретарь МИД ИРИ Бахрам Касеми, передает агентство ИРНА.

В Баку глава иранской дипломатии примет участие в четырёхсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Ирана, Турции и Грузии.

Затем Зариф отправится в Астану для участия в трехстороннем саммите министров иностранных дел Ирана, России и Турции.

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