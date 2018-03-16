На VI Глобальном Бакинском форуме были обсуждены вопросы безопасности и мира на Среднем Востоке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу состоялось панельное заседание VI Глобального Бакинского форума «Региональная безопасность, региональный мир: Средний Восток».

Модератор заседания, бывший генеральный секретарь Лиги арабских стран, экс-министр иностранных дел Египта Амир Муса отметил особую актуальность темы, подчеркнул необходимость подумать о модели мира нашего века, заполнения вакуума. Oн сказал, что необходимо уделять внимание событиям, происходящим во всем мире, в том числе в арабских странах, должны быть созданы условия для безопасного проживания людей. Большие силы должны проявить волю. Должен воцариться мир.

Бывший премьер-министр Ливана Фуад Синиора отметил, что восстановление справедливости на планете может привести к миру, инклюзивности. Мир должен ответить на вызовы. К примеру, Палестинская проблема - одна из основных не решенных до сих пор проблем. Если эта проблема не будет решена, то это может создать другие проблемы для региона. В Сирии царит нестабильность, сотни тысяч людей ждут помощи. Этот вопрос должен быть урегулирован в ближайшее время.

Бывший заместитель премьер-министра России, бывший государственный секретарь Геннадий Бурбулис привлек внимание к процессам, протекающим в мире. Oн сказал, что одним из наиболее важных вопросов является защита прав человека, отметил, что ООН и другие международные организации не должны равнодушно относиться к этому, государства должны поддерживать это.

Бывший генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Экмеледдин Ихсаноглу сказал, что Глобальный форум внесет большой вклад в решение этих проблем. Oн отметил, что Бакинский форум – важная платформа для проведения эффективных обсуждений по заполнению вакуума, существующего в мире.

Заместитель министра иностранных дел Турции Ахмед Йылдыз отметил, что его страна принимает близкое участие в решении мировых проблем. Oн сказал, что Турция сохраняет жесткую позицию в борьбе с террористическими организациями, предпринимает необходимые шаги в этой сфере. Призвав государства мира к справедливости в Сирийском вопросе, Ахмед Йылдыз подчеркнул, что сегодня в Турции находятся 3,5 миллиона сирийских беженцев.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил, что после распада Советского Союза в мире произошли важные изменения. B определенной форме эти изменения повлияли и на нашу страну. Министр отметил, что оккупирована часть Азербайджана, возникла проблема более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Наш народ подвергся этнической чистке. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту, в которых выражено требование о немедленном и безоговорочном выводе оккупационных сил с азербайджанских территорий. Однако до сих пор эти резолюции не выполнены. Ситуация не меняется более двадцати пяти лет. Aзербайджан – сторонник мира и безопасности в регионе и на планете посредством поиска путей урегулирования существующих конфликтов и справедливого решения проблем.

Эльмар Мамедъяров сказал, что если мы хотим видеть будущее таким, как прогнозировалось, то должны действовать в соответствии с этим. Мы должны предвидеть мировые проблемы и их последствия, предотвращать создание и распространение этих проблем.

Панельное заседание продолжилось обсуждениями.

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