Транспортные проекты Азербайджана и Ирана могут стать частью инициативы «Один пояс и один путь» - Чарльз Стивенс

БАКУ /Trend/ - Долгожданная железная дорога Баку-Тбилиси-Карс поможет соединить транспортные звенья жизнеспособной трансевразийской торговой цепи, пролегающей через Центральную Азию. Об этом в пятницу сказал Trend и Azernews основатель проекта "Новый Шёлковый путь" Чарльз Стивенс.

В 2016 году Стивенс проехал на велосипеде 10 тысяч километров от Пекина до Тегерана по маршруту исторического Шёлковому пути.

"Новый Шёлковый путь" охватывает различные предложения по инициативе «Один пояс и один путь». Проект предусматривает создание летом 2018 года грандиозного пути протяжённостью в десять тысяч миль, пролегающего по территории 18 стран и занимающего 18 дней.

Стивенс добавил, что проводимая сегодня электрификация железной дороги Тегеран-Мешхед и расширение железнодорожной сети Ирана к 2025 году помогут увеличить объёмы грузоперевозок вдоль нового транспортного коридора.

«Транспортный терминальный комплекс в Астаре также является прекрасным дополнением к зарождающемуся транспортному коридору «Север-Юг», - подчеркнул Стивенс.

В октябре 2017 года Азербайджан и Иран завершили переговоры по финансированию железной дороги Решт-Астара, а также по строительству десятикилометрового железнодорожного перегона Астара (Иран) – Астара (Азербайджан).

«Я внимательно слежу за определёнными процессами в Азербайджане, и они кажутся мне значительными. Азербайджан участвует в проекте как для реализации экономических возможностей, так и для превращения Евразии в единое пространство», - сказал Стивенс.

По его мнению, в ближайшие годы будет наблюдаться дальнейший рост объёма морских грузоперевозок из портов Ирана, что сократит время доставки товаров из Индии в Европу с 40 до 15 дней.

Хотя коридор «Север-Юг» и не является частью инициативы «Один пояс и один путь», он, по словам Стивенса, играет существенную роль в евразийской интеграции.

«Он [коридор «Север-Юг»] демонстрирует, что "Новый Шёлковый путь" гораздо больше, чем только связанные с инициативой «Один пояс и один путь» проекты, и не принадлежит отдельно взятой стране», - считает Стивенс.

Международный транспортный коридор «Север-Юг» протяжённостью в 7200 километров представляет собой сеть морских, железнодорожных и автомобильных путей для осуществления грузоперевозок между Индией, Ираном, Афганистаном, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой.

(Текст: Фикрет Долуханов)

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