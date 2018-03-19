В Азербайджане в эфире должен соблюдаться баланс между предвыборной агитацией и рекламой - нацсовет

БАКУ /Trend/ - До сих пор не поступало жалоб от какой-либо структуры и кандидата в связи с работой СМИ в период подготовки к президентским выборам в Азербайджане, назначенным на 11 апреля.

Об этом в понедельник на семинаре-совещании, посвященном роли и задачам средств массовой информации на президентских выборах в Азербайджане, сказал председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) Нушираван Магеррамли.

Магеррамли сказал, что он встречался с наблюдательной миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

«Они поинтересовались тем, как будет регулироваться деятельность действующего президента в качестве главы государства и агитация за его кандидатуру. Я сказал, что в этой сфере сохраняется баланс», - сказал Магеррамли.

По его словам, радио и телеканалы готовы к проведению к оплачиваемой агитации.

«Но должен соблюдаться баланс между предвыборной агитацией и рекламной деятельностью. Иногда реклама продукции и услуг на телеканалах бывает дороже выделенного для кандидатов времени. По этой причине телеканалы иногда не заинтересованы в выделении платного эфирного времени для кандидатов. Поэтому мне хотелось бы нормального подхода к вопросу оплаты эфирного временем", - отметил Магеррамли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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