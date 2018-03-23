ЦИК: В Азербайджане проводятся мероприятия для обеспечения участия в президентских выборах всех избирателей

23 марта 2018 11:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан за прошедший период накопил достаточно большой опыт проведения избирательных кампаний.

Об этом сказал в пятницу заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натик Мамедов в ходе семинара-совещания на тему "Организация выборов президента Азербайджана в местах временного пребывания избирателей по состоянию здоровья".

"Сегодняшнее мероприятие, организованное совместно с министерством здравоохранения страны, нацелено на то, чтобы избирательный процесс был еще более совершенным и прозрачным", - сказал Мамедов.

По словам зампреда ЦИК, вся деятельность направлена на то, чтобы избиратели остались довольны процессом выборов.

"В этой связи в настоящее время проводятся необходимые мероприятия для обеспечения участия в президентских выборах, которые состоятся 11 апреля, всех избирателей", - сказал Мамедов.

Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрировано восемь кандидатов. За выборами будут наблюдать 115 международных и свыше 42 тысяч местных наблюдателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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