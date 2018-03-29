Геноцид 1918 года коснулся мирных мусульман не только Азербайджана, но и Южного Кавказа, Турции и Ирана – госкомиссия

29 марта 2018 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На определенных этапах истории армянские националисты с целью реализации мифической идеи «Великой Армении» совершили этническую чистку, депортацию и геноцид в отношении тюркско-мусульманского населения этого региона. Об этом на международной научной конференции «100-летие геноцида азербайджанцев в 1918 году. Политика геноцида, военной агрессии и этнической чистки в современное время» сказал секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, руководитель Рабочей группы Исмаил Ахундов.

Ахундов отметил, что одна из самых ужасных трагедий – массовая резня азербайджанцев, совершенная 100 лет назад с особой жестокостью со стороны дашнако-большевистских вооруженных отрядов, действующих под мандатом Бакинского совета.

«В те дни в Баку, а также других городах и уездах, входящих в Бакинскую губернию, десятки тысяч мирных жителей были убиты именно из-за этнической и религиозной принадлежности, разрушены населенные пункты, культурные памятники, мечети и кладбища были сравнены с землей. Совершенный в 1918 году геноцид против азербайджано-тюркского населения не ограничился территорией Азербайджана, в целом, эти события охватили мирные мусульманские народы, проживающие на Южном Кавказе, в Турции и Иране», - отметил Ахундов.

Руководитель Рабочей группы подчеркнул, что благодаря расследованиям, проведенным за минувшие 20 лет, были собраны многочисленные факты и документы, в городе Губа обнаружены массовые захоронения.

«Выявленные исторические факты доказали, что география кровавых акций, совершенных армянскими националистами в марте-апреле 1918 года и в последующие периоды, более широка, и жертв трагедий намного больше. Как и в начале, так и в конце XX века армянские террористско-бандитские отряды и армянские военнослужащие продолжали политику геноцида и этнической чистки против азербайджанского народа», - добавил Ахундов.

Отметим, что геноцид азербайджанцев с особой жестокостью осуществлялся в Бакинском, Шамахинском, Губинском уездах, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и в других регионах Азербайджана.

На этих территориях происходило массовое убийство мирных жителей, были сожжены и стерты с лица земли селения, а памятники национальной культуры были разрушены и уничтожены.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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