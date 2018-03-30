Глава Совета печати о попытках расколоть азербайджанское общество

БАКУ /Trend/ - Некоторые лица, покинувшие Азербайджан, не имея никаких моральных принципов, занимаются очернительством.

Об этом в пятницу на «круглом столе» на тему «Защита национально-нравственных ценностей в интернет-медиа и солидарность медиа против негативных явлений» сказал председатель Совета печати Афлатун Амашов.

Амашов сказал, что ряд лиц, покинувших Азербайджан, не имея никаких ценностей, моральных принципов, занимаются очернением государственных символов, отдельных лиц.

«Мы связываем эту грязную кампанию с выборами. С прошлых выборов мы знакомы с такими «методами борьбы», но на этот раз в качестве основного метода выбраны ненависть, оскорбления, злоба, ругательства. Цель – вызвать раскол в общество, подорвать отношения между гражданами. Мы могли бы не придавать этому значения, но в США, в европейских странах живут десятки тысяч азербайджанцев, которые информируют людей в своем окружении о нашей стране. Но люди, присоединившиеся к грязной кампании, в качестве основного метода используют оскорбления. Эти вопросы беспокоят нас, и мы должны бороться с этим», - отметил Амашов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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