Армения пропагандирует фашизм - депутат

2 апреля 2018 08:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Демонстрируя нетолерантное отношение к другим народам, Армения тем самым пропагандирует фашизм.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ровшан Рзаев.

По его словам, это исходит из коварной сущности армян.

«Военный преступник Гарегин Нжде был приверженцем дискриминационной и антисемитской идеологии фашистов. Тот факт, что армяне героизируют его, воздвигают этому человеку памятник, свидетельствует о том, что и сегодня они являются последователями и продолжателями фашистких идей, даже не пытаясь скрывать этого»,-сказал он.

Рзаев отметил, что опрос, проведенный исследовательским центром “Pew Research Center”, еще раз подтвердил, что среди армян распространены идеи фашизма и нетерпимость к другим народам.

Депутат подчеркнул, что в отношениях с Арменией все государства должны принимать во внимание, что в этой стране проводится политика антисемитизма.

При этом он выразил сожаление по поводу того, что ряд стран не придает данному факту должного значения.

Напомним, что согласно результатам опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center в течение года в 18 странах Центральной и Восточной Европы, среди государств Центральной и Восточной Европы Армения была признана самой нетолерантной страной по отношению к евреям.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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