Глава МИД Палестины посетит Азербайджан

2 апреля 2018 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики посетит Азербайджан в начале апреля, сказали Trend в понедельник в посольстве Палестины в Баку.

«Министр совершит визит в страну для участия в промежуточной министерской конференции глав МИД стран-членов Движения неприсоединения, которая пройдет в Баку 5-6 апреля», - сказали в посольстве.

Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку состоится промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Для подготовки к министерской конференции 3-4 апреля состоится заседание на уровне высокопоставленных лиц.

В конференции примут участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателей при Движении, приглашенные в качестве гостей представители стран и организаций.

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении.

В министерской конференции Движения неприсоединения в Баку примет участие более 800 участников.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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