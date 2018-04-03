Глава МИД КНДР прибыл в Пекин, откуда предположительно отправится в Азербайджан

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо во вторник прибыл в Пекин, где совершает пересадку, чтобы затем отправиться в Азербайджан для участия в заседании глав внешнеполитических ведомств стран - членов Движения неприсоединения. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники, передает ТАСС.

Конференция в Баку пройдет с 5 по 6 апреля. После этого, как ожидается, министр посетит Россию и несколько стран СНГ.

29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что визит Ли Ён Хо в Россию прорабатывается и может произойти в ближайшем будущем.

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