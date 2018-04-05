Для безопасности региона азербайджано-турецкое стратегическое партнерство должно углубляться – правящая партия Турции

БАКУ /Trend/ - Для безопасности региона стратегическое партнерство высокого уровня между Азербайджаном и Турцией должно и дальше углубляться.

Об этом в четверг сказал Trend заместитель председателя по внешним связям правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Мехти Экер.

Вне всяких сомнений, сказал он, турецко-азербайджанские отношения направлены на обеспечение мира и развития.

«И Турция, и Азербайджан знают, что являются «одной нацией, двумя государствами», и, исходя из этого, всегда поддерживают друг друга в региональных и международных вопросах», - сказал Мехти Экер.

Он подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживает Турцию.

«Хотел бы напомнить событие, произошедшее в 2016 году и являющееся еще одним примером поддержки, которую Азербайджан оказал Турции. 18 февраля 2016 года должно было пройти заседание Совета стратегического партнерства высокого уровня между Азербайджаном и Турцией, и за день до этого, 17 февраля, в Анкаре был совершен теракт. Заседание было перенесено на 15 марта. Однако из-за очередного теракта в этот раз был отложен визит президента Эрдогана в Азербайджан. Несмотря на это, после теракта в Анкаре с целью поддержать Турцию Президент Азербайджана предложил провести заседание Совета в Анкаре», - сказал представитель партии.

По словам Мехти Экера, это предложение Президента Ильхама Алиева означает, что Азербайджан и в трудные дни рядом с Турцией.

«Эта поддержка Президента Ильхама Алиева и в целом Азербайджана опирается на принцип «одна нация, два государства», - сказал Экер.

Зампред ПСР добавил, что наряду с усилением стратегического партнерства два братских государства должны расширять сотрудничество для сохранения и дальнейшего развития имеющегося общего культурного наследия и культурных связей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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