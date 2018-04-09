Правящая партия Турции о президентских выборах в Азербайджане

9 апреля 2018 14:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане пройдут в прозрачной и демократичной атмосфере, и страна после выборов еще больше усилится, считает заместитель председателя по внешним связям правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Мехти Экер.

"Уверен, что президентские выборы в Азербайджане пройдут успешно и принесут большую пользу азербайджанскому народу", - сказал в понедельник Trend Экер.

Учитывая важную роль Президента Ильхама Алиева в экономическом и политическом развитии Азербайджана, можно сказать, что фаворитом на предстоящих 11 апреля президентских выборах является именно он.

Глава азербайджанского государства справедливо всегда подчеркивает, что независимость страны в большей степени зависит от роста экономики. Всем известно, что Президент Ильхам Алиев проводит большую работу для развития Азербайджана, в том числе стремительного развития регионов, а также прикладывает большие усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - сказал Экер.

Он призвал мировое сообщество предпринять решительные шаги для освобождения азербайджанских земель и против армянской агрессии, в результате которой более одного миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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