Президентские выборы в Азербайджане прошли открыто, демократически и согласно всем международным стандартам - узбекская делегация (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане были проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Азербайджана - открыто, демократически и согласно всем международным нормам и стандартам, сказал в среду на пресс-конференции глава делегации парламента Узбекистана Сарвар Отамуратов.

Он отметил, что представители делегации посетили 15 участков и присутствовали при открытии и закрытии участков.

"Хотим отметить, что выборы были проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Азербайджана - открыто, демократически и по всем международным нормам и стандартам. Были созданы необходимые условия для избирателей. Граждане продемонстрировали высокую активность и зрелую политическую культуру", - сказал Отамуратов.

По его словам, высокая явка наблюдалась на всех участках, которые они посетили.

"Присутствовали наблюдатели от всех партий, а также независимые наблюдатели, для которых также были созданы все условия. На всех участках велось видеонаблюдение, подключенное к единой системе ЦИК, и любой желающий мог следить за ходом выборов в режиме реального времени. ЦИК через СМИ информировала население о процессе голосования. В целом выборы состоялись, прошли демократично, и я хочу поздравить ЦИК Азербайджана с такой эффективной работой, а азербайджанскому народу желаю процветания", - сказал Отамуратов.

Сегодня в Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Автор: Максим Цурков)

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