Мазахир Панахов: Президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с требованиями законодательства

12 апреля 2018 01:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Голосование на президентских выборах в Азербайджане прошло спокойно и отвечало всем стандартам реализации конституционных прав азербайджанских избирателей.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов в четверг на мероприятии, посвященном итогам президентских выборов.

Панахов отметил, что на выборах не было зафиксировано ни одного неприятного инцидента, все требования законодательства были выполнены.

По его словам, международные наблюдатели также высоко оценили президентские выборы.

"Безопасность была обеспечена на необходимом уровне. Считаю, что все приложенные до сегодняшнего дня усилия дали свои результаты и все стороны, ответственные за проведение выборов, с достоинством выполнили свои обязанности", - сказал Панахов.

Накануне в Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах в Азербайджане 86 процентов голосов избирателей.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

Явка на президентских выборах в Азербайджане составила 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателей.

(Авторы: Эльчин Мехтиев, Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Каждый проголосовавший за Ильхама Алиева внес большой вклад в развитие Азербайджана - Али Ахмедов
Политика 11 апреля 23:05
Совет прессы сообщил об отсутствии проблем в работе журналистов в день президентских выборов в Азербайджане
Общество 11 апреля 22:56
ГУАМ: Президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с демократическими стандартами
Политика 11 апреля 22:42
ТюркПА: Президентские выборы в Азербайджане были организованы на высоком уровне
Политика 11 апреля 22:42
В Азербайджане были созданы все условия для голосования людей с ограниченными возможностями - латвийский депутат
Политика 11 апреля 22:24
В Баку состоялся концерт "İlhamla irəli" (ФОТО)
Общество 11 апреля 22:13
Лев Спивак: Азербайджан показал серьезный прогресс в организации процесса выборов
Политика 11 апреля 22:09
ПА ОЧЭС позитивно оценивает активное участие молодежи в президентских выборах в Азербайджане
Политика 11 апреля 21:55
Азербайджан продемонстрировал безупречный уровень подготовки к президентским выборам - итальянские парламентарии
Политика 11 апреля 21:51
Оппозиция в Азербайджане должна подчиниться воле народа - словацкие парламентарии
Политика 11 апреля 21:42
В органы прокуратуры Азербайджана не поступало обращений о нарушениях избирательного законодательства - Генпрокуратура
Общество 11 апреля 21:19
Президентские выборы в Азербайджане можно назвать эталонными - Азиатская ПА
Политика 11 апреля 21:05
Явка избирателей на президентских выборах в Азербайджане на 19:00
Политика 11 апреля 20:59
Даже в самых отдаленных избирательных участках на президентских выборах в Азербайджане наблюдалась высокая явка - Центр
Политика 11 апреля 20:51
В Азербайджане прошел автопробег в связи с празднованием победы на президентских выборах (ФОТО)
Общество 11 апреля 20:47
AVCİYA: Президентские выборы в Азербайджане прошли демократически, прозрачно и справедливо
Политика 11 апреля 20:46
Президентские выборы в Азербайджане прошли демократично - грузинские парламентарии
Политика 11 апреля 20:46
Президентские выборы в Азербайджане прошли открыто, демократически и согласно всем международным стандартам - узбекская делегация
Политика 11 апреля 20:24