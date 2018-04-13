Илир Мета поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Президент Албании Илир Мета поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, состоявшихся в Азербайджане 11 апреля.

"Поздравляю Вас с убедительной победой, переизбранием Президентом Азербайджана с очень большой общественной поддержкой. Желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности и дальнейшем развитии дружественного Азербайджана. Выражаю твердую уверенность в том, что в период Вашего нового мандата тесные дружеские отношения между нашими странами и народами, в частности в экономической и торговой сферах, еще более укрепятся и интенсифицируются. Уверен, что сотрудничество между нашими странами при поддержке, оказываемой правительством Азербайджана и лично Вами реализации таких крупных проектов, как газопроводы TAP и İAP, и возможностям газификации Албании в будущем, будут расширяться и в других сферах, представляющих взаимный интерес. Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы еще раз выразить желание пригласить Вас посетить с государственным визитом Албанию. Верю, что этот визит внесет еще более весомый вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между Албанией и Азербайджаном. Желаю Вам здоровья и счастья, а дружественному Азербайджану и его народу - еще более стремительного развития и благосостояния. Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в послании.

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