БДИПЧ ОБСЕ пытается поставить под сомнение объективные результаты президентских выборов в Азербайджане - центр

14 апреля 2018 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центр стратегических исследований при Президенте Азербайджана обнародовал заявление в связи с предвзятым подходом наблюдательной миссии БДИПЧ и ПА ОБСЕ, ПАСЕ к результатам президентских выборов в Азербайджане, которые состоялись 11 апреля.

Центр стратегических исследований при Президенте Азербайджана, считая предварительный отчет, подготовленный наблюдательной миссией БДИПЧ и ПА ОБСЕ, ПАСЕ, предвзятым и необъективным, призывает в своем заявлении положить конец очередной политике очернения, направленной против Азербайджана и свободного выбора граждан страны.

«В частности, хотелось бы довести до сведения, что в период избирательной кампании для всех восьми зарегистрированных кандидатов были созданы все условия, в соответствии с Избирательным кодексом создана благоприятная обстановка для свободного выражения избирателями своего мнения. Кроме того, были гарантированы демократические права политических партий, отказавшихся от участия в выборах, а также их право на свободу собраний», - говорится в заявлении.

Отмечается, что президентские выборы в Азербайджане были в центре внимания ряда международных организаций, в общей сложности более 60 тысяч местных и международных наблюдателей. В то же время были созданы условия для непосредственного наблюдения за избирательным процессом посредством сотен веб-камер. Несмотря на то, что эти международные наблюдатели сказали, что президентские выборы прошли абсолютно прозрачно и на основе демократических принципов, наблюдательные миссии указанных выше европейских структур, заняв явно предвзятую позицию, попытались поставить под сомнение объективные результаты выборов.

В заявлении говорится, что несправедливость и необъективность заранее подготовленных предварительных отчетов по президентским выборам в Азербайджане, намеренное искажение реальной картины также свидетельствуют об их предвзятых намерениях.

«Мы еще раз подчеркиваем, что президентские выборы в Азербайджане, которые состоялись 11 апреля, стали важным историческим этапом на пути демократического развития и прогресса нашего государства и народа. Азербайджанский народ еще раз сделал свой исторический выбор в условиях демократии и прозрачности», - отмечается в заявлении.

11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В течение дня за процессом голосования можно было наблюдать на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участков в 119 избирательных округах.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в Азербайджане проголосовали 3 962 123 избирателя.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджанский народ проголосовал за Ильхама Алиева, чтобы увидеть продолжение прогресса страны - главредактор Azernews (ВИДЕО)
Политика 13 апреля 19:16
Лина Вайткявичене: Желаю, чтобы Азербайджан оставался стабильной и безопасной страной (ВИДЕО)
Точка зрения 13 апреля 19:08
Отчет БДПИЧ ОБСЕ по президентским выборам в Азербайджане является абсурдным - эксперт
Точка зрения 13 апреля 16:49
Помощник миссии БДИПЧ: Заключение по выборам в Азербайджане наблюдателей Бюро было подготовлено заранее
Политика 13 апреля 15:20
ЕС распространил заявление по президентским выборам в Азербайджане
Политика 13 апреля 11:22
В Азербайджане проведены выборы, которые могут стать примером для ряда стран - зампред парламента Молдовы
Политика 12 апреля 18:13
Во время голосования на президентских выборах в Азербайджане не было нарушений - партия
Политика 12 апреля 17:40
На президентских выборах в Азербайджане были созданы все условия для работы СМИ - итальянские наблюдатели (ФОТО)
Политика 12 апреля 17:20
Президентские выборы в Азербайджане прошли абсолютно прозрачно – аргентинский депутат
Политика 12 апреля 16:38
Президентские выборы в Азербайджане прошли в рамках международных норм – болгарский наблюдатель
Политика 12 апреля 15:55
Было сделано все необходимое для нормального голосования на президентских выборах в Азербайджане - член Сената Казахстана
Политика 12 апреля 15:46
Итоги президентских выборов станут гарантией развития Азербайджана - боснийский парламентарий
Политика 12 апреля 14:44
Выборы президента в Азербайджане прошли в атмосфере праздника - вице-спикер парламента Сербии
Политика 12 апреля 14:39
Зарубежные наблюдатели сходятся во мнении о прозрачности выборов в Азербайджане – французский наблюдатель
Политика 12 апреля 13:24
Эстонский депутат отметил высокую явку на выборах президента в Азербайджане
Политика 12 апреля 13:09
Президентские выборы в Азербайджане прошли без постороннего вмешательства - экс-парламентарий Финляндии
Политика 12 апреля 13:06
Президентские выборы в Азербайджане прошли согласно законодательству и в рамках международных стандартов – испанский наблюдатель
Политика 12 апреля 12:52
Прошедшие в Азербайджане президентские выборы запомнились высокой активностью избирателей - литовский парламентарий
Политика 12 апреля 11:05