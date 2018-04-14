Телерадиокомпания "Мир": Президентские выборы ознаменовали новую веху в жизни Азербайджана

14 апреля 2018 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане ознаменовали новую веху в жизни страны, сказал директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь Владимир Перцов, сообщают белорусские СМИ.

«Хочу искренне поздравить наших азербайджанских коллег с прошедшими президентскими выборами. И Ильхама Гейдаровича Алиева, получившего безусловную поддержку народа на этих выборах — настоящего, надежного и искреннего друга нашей страны и нашего Президента. Уверен, что с этими выборами в жизни Азербайджана наступила новая веха. Как отметил Президент Беларуси в своем поздравлении, результаты голосования подтвердили высокую солидарность избирателей с последовательно проводимым курсом на строительство сильного и процветающего Азербайджана», - отметил Перцов.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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