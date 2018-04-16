Си Цзиньпин поздравил Президента Ильхама Алиева с победой на выборах (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент, был очень рад известию о вашем переизбрании Президентом Азербайджана. Считаю честью для себя передать вам самые искренние поздравления. Китай и Азербайджан являются традиционными партнерами в сфере сотрудничества. После установления дипломатических отношений постоянно укрепляется политическое доверие обеих сторон, углубляется прагматичное сотрудничество во всех сферах, постоянно развиваются отношения двух стран. Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном. Совместно с вами хочу поднять на новый уровень сотрудничество во всех сферах во имя благоденствия наших народов.

Недавно азербайджанская сторона подала заявку, чтобы стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) как государство-наблюдатель. Китайская сторона придает большое значение заявке азербайджанской стороны и совместно с другими странами, являющимися участниками ШОС, рассмотрит ее на основании общей договоренности.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, постоянных больших достижений в высокой государственной деятельности. Желаю прогресса вашей стране и благоденствия вашему народу», - говорится в поздравлении Си Цзиньпиня.

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