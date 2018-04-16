Си Цзиньпин поздравил Президента Ильхама Алиева с победой на выборах (версия 2)

16 апреля 2018 19:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент, был очень рад известию о вашем переизбрании Президентом Азербайджана. Считаю честью для себя передать вам самые искренние поздравления. Китай и Азербайджан являются традиционными партнерами в сфере сотрудничества. После установления дипломатических отношений постоянно укрепляется политическое доверие обеих сторон, углубляется прагматичное сотрудничество во всех сферах, постоянно развиваются отношения двух стран. Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном. Совместно с вами хочу поднять на новый уровень сотрудничество во всех сферах во имя благоденствия наших народов.

Недавно азербайджанская сторона подала заявку, чтобы стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) как государство-наблюдатель. Китайская сторона придает большое значение заявке азербайджанской стороны и совместно с другими странами, являющимися участниками ШОС, рассмотрит ее на основании общей договоренности.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, постоянных больших достижений в высокой государственной деятельности. Желаю прогресса вашей стране и благоденствия вашему народу», - говорится в поздравлении Си Цзиньпиня.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Си Цзиньпин заявил, что протекционизм несет риск для глобальной экономики
Китай 17:52
Си Цзиньпин поздравил Президента Ильхама Алиева с победой на выборах
Политика 17:42
Си Цзиньпин совершил инспекцию в провинцию Хайнань (ФОТО)
Китай 16:51
Си Цзиньпин призывает СЭЗ продолжать служить окном реформ и открытости Китая
Китай 15:41
Президент Ильхам Алиев наградил Рамиза Мехтиева орденом «Шохрат» (ФОТО)
Политика 12:59
В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах
Политика 00:26
Началось заседание ЦИК по итогам выборов Президента Азербайджана
Политика 15 апреля 11:24
В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах
Политика 15 апреля 01:34
Вышла в свет 54-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 14 апреля 18:41
Георгий Пырванов: Связи между Болгарией и Азербайджаном развиваются во имя интересов наших народов
Политика 14 апреля 17:00
Учредитель и исполнительный председатель ВЭФ поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 14 апреля 15:21
Бакир Изетбегович: Босния и Герцеговина внесет вклад в углубление сотрудничества и реализацию совместных с Азербайджаном проектов
Политика 14 апреля 15:00
Раймондс Вейонис: Латвия привержена укреплению сотрудничества с Азербайджаном и в дальнейшем
Политика 14 апреля 14:59
Видеоролик с концерта по случаю убедительной победы Президента Ильхама Алиева на выборах
Политика 14 апреля 12:31
Росбалт: За время президентства Ильхама Алиева Азербайджан добился впечатляющих экономических успехов
Политика 14 апреля 12:09
Президент и генсек Европейского олимпийского комитета поздравили Президента Ильхама Алиева
Политика 14 апреля 11:48
Генсек СЕ поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 14 апреля 11:16
На имя Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах
Политика 14 апреля 03:14