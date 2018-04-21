Баку стал популярным туристическим направлением у израильтян - депутат Кнессета

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-израильские отношения сегодня находятся на очень высоком уровне, однако необходимо продвигаться вперёд в таких перспективных сферах, как туризм, сказал Trend депутат Кнессета Константин (Йоэль) Развозов.

«Мы уже на протяжении длительного времени наблюдаем, что между странами положительные, дружественные отношения, и я очень надеюсь, что они такими и останутся. Сегодня в Израиле названия «Азербайджан» и «Баку» на слуху. Турпоток из Израиля по сравнению с предыдущим годом вырос на 40 процентов, и мы ожидаем ещё большего прироста. Ждём ещё и туристов из Азербайджана в Израиль», – сказал Развозов.

Израильский политик коснулся также и темы взаимодействия в сфере спорта.

«В этом году в Израиле и Азербайджане пройдут чемпионат Европы и чемпионат мира по дзюдо, а это один из наиболее популярных видов спорта в обеих странах. В мероприятиях будут участвовать сборные двух стран. Было бы полезно обмениваться делегациями и в других видах спорта с учётом различных климатических и инфраструктурных моментов, так как спорт и культура очень помогают развитию двусторонних отношений», – сказал Развозов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.