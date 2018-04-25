Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан - самые близкие друг другу страны в мире, самые близкие союзники (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан - самые близкие друг другу страны в мире, самые близкие союзники.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду в Анкаре во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для печати.

“Дорогой брат, уважаемый Президент. Уважаемые дамы и господа. В первую очередь, дорогой брат, благодарю за гостеприимство, оказанное мне и делегации. Как Вы отметили, первый мой визит после президентских выборов - это визит в братскую страну. Это естественно. Как Вы заметили, это традиция, и эта традиция показывает, что сегодня Турция и Азербайджан - самые близкие друг другу страны в мире, самые близкие союзники. Первым из лидеров, которые поздравили меня в связи с победой на президентских выборах, был мой дорогой брат. Неделю назад в Баку прошла церемония инаугурации, спустя два дня завершилось формирование правительства, и вчера я уже был в Анкаре, и мы начали встречи с моим дорогим братом и сегодня продолжили их”, - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, сегодняшняя церемония и проведенные вчера и сегодня переговоры еще раз показывают, что единство, братство, дружба Турции и Азербайджана крепки и имеют большое будущее.

«В первую очередь хочу сердечно поздравить дорогого брата и весь турецкий народ в связи с достигнутыми успехами. Благодаря лидерству дорогого брата Турция прошла большой и славный путь. Мы, люди, любящие в Азербайджане Турцию, с очень большой радостью встречаем развитие в Турции. Нас искренне радует экономическое, политическое, социальное развитие Турции в период Президента Реджепа Тайипа Эрдогана», - отметил глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что сегодня Турция - сила в мировом масштабе, и эта сила постепенно растет, друзья этому радуются, а у недоброжелателей портится настроение.

«Уверен, что Турция и дальше будет идти только и только по пути побед и успехов. Пользуясь возможностью, приглашаю дорогого брата совершить первый визит после выборов в Азербайджан, чтобы эта традиция продолжала жить. Мы рядом во всех вопросах. Как я отметил, в мире нет двух таких стран, которые столь близки друг к другу. Мы всегда вместе и с точки зрения корней, и с точки зрения культуры, истории и общих интересов. В решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта нет второй другой страны, которая поддерживает нас, как Турция. Турция всегда с нами, во всех международных организациях защищает справедливую позицию Азербайджана. Эта поддержка, солидарность придают нам дополнительные силы», - подчеркнул Президент Азербайджана.

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