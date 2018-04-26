Рамизу Мехтиеву вручен орден Почета РФ

26 апреля 2018 10:19 (UTC+04:00)

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев вручил главе Администрации Президента Азербайджана Рамизу Мехтиеву орден Почета, сказал журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин, сообщает в четверг ТАСС.

Он отметил, что орден был вручен в Сочи на полях IX Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"В ходе встречи с главой Администрации Президента Азербайджана Николай Патрушев, по распоряжению Президента России, вручил Рамизу Мехтиеву орден Почета", - сказал Аношин.

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