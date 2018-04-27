Тереза Мэй: Соглашение между SOCAR и компанией BP является значимым с точки зрения расширения сотрудничества

27 апреля 2018 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подписанное в четверг между азербайджанской госнефтекомпанией SOCAR и британской компанией BP соглашение о долевом разделе добычи по совместной разведке и разработке перспективного блока D230 в азербайджанском секторе Каспийского моря является значимым с точки зрения расширения сотрудничества.

Об этом сказала премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в четверг в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах. Она, выразив удовлетворение от встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, отметила, что этои визит Президента Азербайджана создаст хорошую возможность для обсуждения вопросов в области экономики и торговли, энергетики, безопасности.

Тереза Мэй выразила благодарность за участие и поддержку, оказываемую Азербайджаном миротворческим операциям в Афганистане.

Отметим, что по соглашению, рассчитанному на 25 лет, 50 процентов доли участия будет принадлежать BP, которая станет оператором на период разведки, а остальные 50 процентов - SOCAR.

Блок D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия охватывает структуру на глубине моря до 300 метров при глубине продуктивного пласта в интервале 3000 - 5000 метров.

В мае 2016 года SOCAR и BP подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу проведения геологоразведочных работ на потенциально перспективных структурах блока D230.

Подписанный меморандум предоставлял BP исключительное право на ведение с SOCAR переговоров в связи с заключением соглашения по геологоразведке и разработке блока D230.

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